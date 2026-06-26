В Британії запевнили, що їхня підтримка України збережеться й за нового уряду

Заступник прем’єр-міністра Великої Британії Девід Леммі заявив, що зовнішня політика країни, зокрема підтримка України та відновлення зв’язків з ЄС, не зміниться після відставки Кіра Стармера та приходу нового прем’єра.

Його заяву наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

У контексті ймовірного приходу до влади Енді Бернема Леммі наголосив, що "про зміну курсу у зовнішній політиці навіть не йдеться".

"Ми незмінно підтримували Україну за всіх урядів, що змінювали один одного, і так буде й надалі. І ми абсолютно чітко дали зрозуміти: ми заново налагоджуємо зв’язки зі світовою спільнотою, проводимо перезавантаження відносин з Європою – все це триватиме", – підкреслив він.

Леммі також сказав, що розраховує на збереження "динаміки" щодо українського питання на саміті НАТО в Анкарі 7–8 липня, після рідкісного моменту трансатлантичної єдності щодо України на саміті G7, що відбувся минулого тижня у Франції.

Спільна заява щодо України, схвалена всіма лідерами G7, включаючи президента США Дональда Трампа, вселила в Європу надію, що Вашингтон може посилити свою підтримку Києва та тиск на Москву.

"Гадаю, у НАТО найближчими тижнями ми побачимо, що Сполучені Штати відзначають: європейці збільшують свої зобов’язання з оборони та видатки на безпеку по всьому континенту", – заявив Леммі.

Він також пообіцяв і надалі вводити санкції проти російської економіки, "жорстко тиснучи на... брудні російські гроші, які фінансують цю війну", і заявив, що зараз "настав момент, коли необхідно підтримати Україну в боротьбі".

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться лише в липні, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

У вівторок стало відомо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів таємні переговори зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.

Стармер також заявив, що хоче домогтися того, щоб будь-які збої під час передачі влади до уряду Енді Бернема були "зведені до абсолютного мінімуму".