Британці вважають, що наступник Стармера буде кращим прем'єром, ніж лідер ультраправих

Британці вважають, що колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем, який, як очікується, обійме крісло прем’єр-міністра після відставки Кіра Стармера, був би кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.

Про це свідчать результати опитування YouGov, передає "Європейська правда".

У "прямих протистояннях" з лідерами кожної з чотирьох інших основних партій британці послідовно схильні вважати, що Бернем був би кращим прем'єр-міністром, хоча й з різним відривом. Найбільша різниця простежується у порівнянні із лідером ультраправої Reform UK Найджелом Фараджем – 43% опитаних заявили, що Бернем був би кращим прем'єром, порівняно з 23%, які віддали перевагу Фараджу.

Слід зазначити, що в травневому опитуванні відрив глави уряду Кіра Стармера від Фараджа був вдвічі меншим.

Близько 32% британців кажуть, що колишній мер Великого Манчестера був би кращим прем'єром, ніж лідерка головної опозиційної Консервативної партії Кемі Баденох, яка набрала 28%.

Порівняно з лідером Партії зелених Заком Поланскі, британці віддали перевагу Бернему з результатом 38% проти 11%.

Він також випередив очільника Ліберально-демократичної партії Еда Дейві з результатом 32% проти 11%.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться лише в липні, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

У вівторок стало відомо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів таємні переговори зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.

Стармер також заявив, що хоче домогтися того, щоб будь-які збої під час передачі влади до уряду Енді Бернема були "зведені до абсолютного мінімуму".