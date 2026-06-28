"Тест Москви": ексочільник армії Британії закликав наступного прем’єра посилювати оборону

Колишній начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін попередив потенційного наступного прем’єр-міністра Енді Бернема про безпекові виклики та необхідність посилювати обороноздатність країни на тлі російської загрози.

Про це Радакін написав у статті в газеті Times, пише "Європейська правда".

У статті колишній очільник армії наголошує, що "війна в Європі, гібридні атаки всередині країни, криза на Близькому Сході та ризик конфлікту означають, що прем'єр-міністр перебуває у квазівоєнній ролі", а тому не повинен послаблювати оборону власної країни.

Він додав, що "мирні дивіденди закінчилися", і кошти, які попередні уряди перенаправляли з військової справи у внутрішню політику після Холодної війни, мають бути повернуті назад до збройних сил.

Радакін також заявляє, що Британія не буде воювати в жодній війні самостійно, оскільки є членом НАТО, але при цьому вона відстає від інших союзників у питанні оборонних витрат.

"Коли ми кажемо, що будемо лідерами в НАТО, коли ми обіцяємо підтримувати Україну, коли ми обіцяємо оборонну співпрацю з нашими друзями з країн Перської затоки та їхніми величезними суверенними фондами, чи заслуговуємо ми на довіру як в очах наших союзників, так і наших супротивників?", – запитує він.

Він пояснює, що за підтримки США НАТО, Великій Британії потрібно буде збільшити витрати на оборону щонайменше до 5% ВВП, щоб зберегти поточний рівень обороноздатності. Серед проблем, які виділяє Радакін, є те, як нещодавні політичні події поглинули оборонні бюджети.

Він закликає Енді Бернема бути розсудливим у питанні розподілу витрат на посилення обороноздатності.

Повідомляли, що уряд Великої Британії має намір оприлюднити довгоочікуваний план оборонних витрат, який призвів до суперечок та відставок посадовців, попри заплановану відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Запланований планом обсяг фінансування критикували як урядовці, так і військові. Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав лист прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім. Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).