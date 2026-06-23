Уряд Стармера опублікує скандальний план витрат на оборону попри його відставку

Уряд Великої Британії має намір оприлюднити довгоочікуваний план оборонних витрат, який призвів до суперечок та відставок посадовців, попри заплановану відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву міністерки фінансів Рейчел Рівз, пише "Європейська правда".

Уряд має намір опублікувати план оборонних інвестицій (DIP) до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня. Публікація документа відбудеться попри заплановану відставку Стармера, який, серед іншого, зазнав тиску і через запланований обсяг фінансування оборони.

Рішення оприлюднити дискусійний документ може викликати напруженість у стосунках з наступником Стармера, який, можливо, захоче переглянути витрати на оборону, коли обійме посаду прем’єра.

При цьому речник Даунінг-стріт заявив, що під час переходу влади не буде жодних нових "важливих політичних рішень".

Енді Бернем, новообраний член парламенту від Мейкерфілда та поки що єдиний кандидат у лідери Лейбористської партії, раніше заявляв, що планує скоротити витрати на соціальне забезпечення, тим самим забезпечивши більше коштів на оборону.

Новому прем’єру доведеться або дотримуватися поточного плану, або скасувати його, що ще більше відкладе його реалізацію. Британські законодавці вже попереджали, що неодноразові затримки з публікацією плану витрат підривають довіру до Великої Британії серед союзників.

План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборона Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил Ела Карнса.

Запланований обсяг фінансування критикували як урядовці, так і військові. Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав лист прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім. Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

У вівторок стало відомо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який у понеділок оголосив про свою відставку, провів таємні переговори зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.