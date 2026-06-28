"Тест Москвы": бывший глава британской армии призвал будущего премьера укреплять оборону

Бывший начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин предупредил потенциального будущего премьер-министра Энди Бернема о вызовах в сфере безопасности и необходимости укреплять обороноспособность страны на фоне российской угрозы.

Об этом Радакин написал в статье в газете Times, сообщает "Европейская правда".

В статье бывший глава армии подчеркивает, что "война в Европе, гибридные атаки внутри страны, кризис на Ближнем Востоке и риск конфликта означают, что премьер-министр находится в квазивоенной роли", а потому не должен ослаблять оборону своей страны.

Он добавил, что "мирные дивиденды закончились", и средства, которые предыдущие правительства перенаправляли из военной сферы во внутреннюю политику после Холодной войны, должны быть возвращены обратно в вооруженные силы.

Радакин также заявляет, что Великобритания не будет участвовать в какой-либо войне в одиночку, поскольку является членом НАТО, но при этом она отстает от других союзников в вопросе оборонных расходов.

"Когда мы говорим, что будем лидерами в НАТО, когда мы обещаем поддерживать Украину, когда мы обещаем оборонное сотрудничество с нашими друзьями из стран Персидского залива и их огромными суверенными фондами, заслуживаем ли мы доверия как в глазах наших союзников, так и наших противников?", – спрашивает он.

Он объясняет, что при поддержке США и НАТО Великобритании потребуется увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП, чтобы сохранить текущий уровень обороноспособности. Среди проблем, на которые обращает внимание Радакин, – то, как недавние политические события поглотили оборонные бюджеты.

Он призывает Энди Бернема проявить благоразумие в вопросе распределения расходов на укрепление обороноспособности.

Сообщалось, что правительство Великобритании намерено обнародовать долгожданный план оборонных расходов, который вызвал споры и отставки чиновников, несмотря на запланированную отставку премьер-министра Кира Стармера.

Запланированный план финансирования подвергся критике как со стороны правительственных чиновников, так и военных. Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным. Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских военно-воздушных сил оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).