СМИ: в Финском заливе заметили вооруженный пулеметами газовый танкер РФ

В мае эстонские пограничники якобы зафиксировали в Финском заливе первый случай передвижения гражданского российского танкера, вооруженного пулеметами.

Как пишет "Европейская правда", первыми информацию об этом опубликовали эстонское Eesti Ekspress и финское Helsingin Sanomat.

Эстонское издание первым получило снимки с воздуха, сделанные с наблюдательного самолета эстонских пограничников, на которых зафиксирован пулемет на борту российского судна "Маршал Василевский" – СПГ-танкера "Газпрома", который возит сжиженный газ из основной части РФ в Калининградскую область.

Eesti Ekspress / Полицейско-пограничная служба Эстонии

Кадры, сделанные в начале мая, называют первым свидетельством того, что российский танкер может быть вооружен.

Предполагают, что пулеметы могли установить на борту на случай атаки украинских БпЛА в районе портов Петербурга или на случай, если танкер попытаются остановить.

Напомним, 23 июня французские военные задержали подсанкционный танкер "теневого флота" России в Средиземном море у берегов Сицилии. Это уже пятый случай перехвата Францией российских танкеров.

В Финляндии недавно завершили расследование относительно повреждения судном Fitburg подводных кабелей в Финском заливе.