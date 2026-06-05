У Фінляндії завершили розслідування щодо пошкодження підводних кабелів судном Fitburg

У Фінляндії завершили досудове розслідування щодо інциденту з пошкодженням телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці в кінці 2025 року, в якому підозрюють судно Fitburg.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Національна кримінальна поліція Фінляндії завершила досудове розслідування стосовно пошкодження телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці в останній день 2025 року, у зв’язку з чим затримували вантажне судно Fitburg.

На цей час у статусі підозрюваних залишаються четверо людей, щодо трьох діє заборона на поїздки.

Зазначається, що розслідування вели у тісній співпраці з естонськими колегами. Далі справу передають у прокуратуру.

Нагадаємо, у середу, 31 грудня фінські служби затримали вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Згодом на його борту знайшли підсанкційні товари.

Через два тижні судно відпустили, але деяким членам екіпажу заборонили залишати Фінляндію.