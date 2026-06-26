Російський танкер, захоплений Францією, передали прокуратурі Марселя

Танкер "тіньового флоту" Росії Deliver, який був захоплений французькими військовими у вівторок, у п’ятницю був доставлений у води поблизу порту Марселя.

Про це повідомила морська префектура Середземномор’я, передає "Європейська правда".

Нафтовий танкер у супроводі ВМС Франції прибув до затоки Фос у п’ятницю, 26 червня.

Як зазначили в префектурі, судно буде поставлено на якір і залишатиметься у розпорядженні прокурора Марселя в рамках розслідування за фактом порушення вимог щодо прапора.

Для належного проведення розслідування навколо танкера було встановлено зони заборони плавання (500 м) та польоту (1,5 морських милі). У відомстві закликали дотримуватися цих заборонених зон та не перешкоджати роботі державних служб. За дотриманням правил стежитимуть підрозділи морської жандармерії та ВМС.

У четвер стало відомо, що 23 червня французькі військові затримали підсанкційний танкер "тіньового флоту" Росії у Середземному морі біля берегів Сицилії. Це вже п’ятий випадок перехоплення Францією російських танкерів.

У морській префектурі розповіли, що судно затримали за підозрою у правопорушенні, а саме використанні фальшивого прапора.

Нагадаємо, 31 травня Франція затримала російський нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані. Попередні танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.