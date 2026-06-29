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У Польщі затримали 9 українців і кількох білорусів, ймовірно, завербованих РФ

Новини — Понеділок, 29 червня 2026, 13:34 — Марія Ємець

У Польщі затримали та видворять з країни дев'ятьох українських громадян і двох білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з РФ. 

Про це 29 червня заявив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк, пише "Європейська правда". 

Семоняк оголосив, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі у співпраці з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі, яких невідкладно видворять з країни. 

"З осені 2025 року ці особи вербували та платили за участь учасникам демонстрацій, що організовувалися серед українських біженців, які перебувають у Польщі. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", – заявив міністр.

Він не уточнив, про які саме демонстрації йшлося. 

Читайте також, як українські біженці в Польщі стали інструментом Росії у гібридній війні проти НАТО.

Нагадаємо, у травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.

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