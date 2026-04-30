Як українські біженці в Польщі стали інструментом Росії у гібридній війні проти НАТО

Нещодавно вийшов звіт польського спеціалізованого порталу Defense24, що систематизував прояви ворожої діяльності проти Польщі за понад шість років – тобто ще від часів, що передували відкритій військовій агресії РФ проти України.

Цей документ є цікавим не лише з точки зору того, як в експертному середовищі нашого близького сусіда оцінюють гібридну війну Росії та загрози для себе.

Цей документ є цікавим і з точки зору впливу на двосторонні відносини України та Польщі, які за цей час кілька разів зазнали карколомних змін. Можливо, не останню роль у їхньому погіршенні вже під час повномасштабної війни зіграли дії РФ, зокрема системне вербування на роль "корисних ідіотів" громадян України у Польщі.

Детально про опубліковане дослідження – в статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Атаки на Польщу руками українців: як РФ веде гібридну війну проти наших сусідів. Далі – стислий її виклад.

Автори звіту констатують, що Польща зазнавала різноманітних гібридних атак з боку Росії задовго до повномасштабної війни і навіть агресії 2014 року. Тоді атаки відбувалися переважно у кібер– та інфопросторі.

Втім, з 2022 року, відколи Польща перетворилася на ключовий маршрут постачання західної допомоги Україні, масштаби та "асортимент" підривних дій суттєво зросли. Особливо у 2025-му.

Характерною теперішньою рисою є відхід від малопомітних дій до більш ризикованих та агресивних операцій, що випробовують стійкість і спроможність польської держави реагувати.

"РФ будь-що хоче довести, що може "робити боляче" країні НАТО без жодних реальних наслідків у відповідь", – йдеться у дослідженні.

Останніми роками у Польщі дуже активізувалася робота і білоруського КДБ – згідно з дослідженням, зараз вона навіть активніша, ніж у російської ФСБ, особливо у вербуванні агентів з-поміж діаспори.

Поширена також практика вербування "одноразових агентів" у Telegram, TikTok, "ВКонтакте" – через шахрайські пропозиції "роботи" або ж геймерські майданчики. Розрахунок пропонують у криптовалюті, що дозволяє залишати перекази практично невидимими для контррозвідки та невідстежуваними.

У доповіді зазначають, що у 95% досліджених кейсів головною мотивацією завербованих була фінансова вигода, а не ідейні переконання.

У понад 140-сторінковому дослідженні перераховано так багато випадків діяльності в інтересах РФ/Білорусі та історій з "одноразовими агентами", що навіть опис бодай значної їх частини забрав би значно більше місця, ніж це можливо у журналістській статті.

Тож "ЄвроПравда" обрала найпоказовіші та класифікувала за напрямками підривної діяльності спецслужб Росії та Білорусі.

Класичним напрямком роботи російських спецслужб у Польщі є шпигунство.

Чи не наймасштабнішою тут є так звана "справа операторів камер", розслідування за якою розпочалось у 2023-му.

Серед перших затриманих виявилося аж 12 громадян України, троє білорусів та росіянин. Усі отримали терміни від близько року до шести років ув’язнення.

Останніми роками агентура перейшла до прямих дій: в Польщі зафіксована серія підпалів, замовниками яких вважають російські спецслужби.

Наприклад, пожежа у травні 2024 року в торговому центрі Варшави на вулиці Маривільській знищила близько 1400 магазинів. Засудили трьох громадян України.

Активне залучення до диверсій та шпигунства у Польщі саме українців виглядає свідомою і виграшною стратегією російських спецслужб.

"Залучаючи людей з конкретним громадянством, зокрема коли йдеться про українців, Росія намагається нашкодити відносинам Києва і Варшави та підживлювати антиукраїнські настрої у Польщі та інших країнах ЄС", – пишуть автори доповіді.

У доповіді зазначають, що особливо "піддатливими до вербування" категоріями є українці з окупованих ще у 2014 році частин сходу України та Криму.

При цьому автори дослідження вважають, що з боку України бракує належної реакції та сприяння у розслідуванні вербування Росією українських громадян.

