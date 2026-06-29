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В Польше задержали 9 украинцев и нескольких белорусов, вероятно, завербованных РФ

Новости — Понедельник, 29 июня 2026, 13:34 — Мария Емец

В Польше задержали и выдворят из страны девять граждан Украины и двух белорусов, которые, по данным спецслужб, вербовали украинцев для оплачиваемого участия в митингах и действовали по указаниям из РФ.

Об этом 29 июня заявил министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк, пишет "Европейская правда".

Семоняк объявил, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с Пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси, которых безотлагательно выдворят из страны. 

"С осени 2025 года эти лица вербовали и платили за участие участникам демонстраций, которые организовывались среди украинских беженцев, находящихся в Польше. Согласно выводам Агентства внутренней безопасности Польши, инициатива и средства на эту деятельность поступали из России, и эти действия квалифицируются как попытка влияния на украинских мигрантов в Польше", – заявил министр.

Он не уточнил, о каких именно демонстрациях шла речь.

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Напомним, в мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже на РФ.

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