Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ

Слідчий суддя Федерального верховного суду Німеччини 15 травня виконав ордер на арешт громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, після його екстрадиції з Іспанії.

Про це повідомила німецька прокуратура, пише "Європейська правда".

Обвинувачений, якого ідентифікували лише як Сергій Н., був затриманий в Іспанії наприкінці березня і екстрадований до Німеччини у четвер, додали прокурори.

Йдеться про розслідування стосовно двох осіб, які могли в інтересах Росії збирати інформацію про німецького постачальника дронів для України з метою підготовки нападу або диверсії.

Це – 43-річний харків’янин Сергій Н. та 45-річна румунська громадянка Алла С. Аллу затримали на території Німеччини у землі Північний Рейн-Вестфалія, Сергія – в іспанському містечку неподалік Аліканте за запитом Німеччини.

За даними слідства, Сергій почав з грудня 2025 року системно збирати інформацію про німецьку компанію-виробника дронів, у тому числі приховано знімав їхні об’єкти.

З березня до стеження нібито долучилась Алла. Вона, як вважають, дізналась адресу проживання підприємця, приходила туди і приховано фотографувала будинок на свій телефон.

Слідчі припускають, що метою збору інформації була підготовка "подальших дій проти цілі", ймовірно, аж до фізичного нападу чи вбивства.

Затриманим висунули звинувачення у шпигунстві.

Журналісти дізнались ім’я підприємця, про якого йдеться, але не розкривають його та назви компанії. Чоловік повідомив їм, що вже деякий час тому почав вживати заходів безпеки, розуміючи загрози, пов’язані зі своєю сферою діяльності.

Компанія спершу постачала в Україну дрони-камікадзе, а останнім часом постачає переважно компоненти до БпЛА.

На початку 2025 року в НАТО офіційно підтвердили, що Росія планувала замах на гендиректора концерну Rheinmetall.