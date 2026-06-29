Польські депутати у Європарламенті ініціювали резолюцію щодо "геноциду УПА"

Депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Як зазначив Мюллер, президент України "зробив черговий крок, що підриває польсько-українські відносини"

"На жаль, це доказ (про що ми говорили раніше), що попередні рішення були свідомими. Сподіваюся, що цього разу вся польська політична еліта зрозуміє: тут потрібна тверда, рішуча політика. Допомагати, але й ВИМАГАТИ", – написав він.

"Наша група в Європейському парламенті подала пропозицію про проведення дебатів та ухвалення резолюції на вшанування пам’яті жертв геноциду, вчиненого УПА. Відносини в Європі мають ґрунтуватися на правді. Українські політики мають нарешті це зрозуміти", – заявив Мюллер.

За його словами, наразі українські політики своєю поведінкою також завдають шкоди довгостроковим інтересам власної країни.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю сказав, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею та хоче застосувати всі дипломатичні інструменти для врегулювання суперечки.