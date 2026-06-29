Польские депутаты в Европарламенте инициировали резолюцию о "геноциде УПА"

Депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах "геноцида УПА".

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Как отметил Мюллер, президент Украины "сделал очередной шаг, подрывающий польско-украинские отношения"

"К сожалению, это доказательство (о чем мы говорили ранее), что предыдущие решения были сознательными. Надеюсь, что на этот раз вся польская политическая элита поймёт: здесь нужна твёрдая, решительная политика. Помогать, но и ТРЕБОВАТЬ", – написал он.

"Наша фракция в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять", – заявил Мюллер.

По его словам, в настоящее время украинские политики своим поведением также наносят ущерб долгосрочным интересам собственной страны.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу заявил, что Украина готова к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей и намерена задействовать все дипломатические инструменты для урегулирования спора.