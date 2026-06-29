У Нідерландах допускають обмежену операцію РФ проти члена НАТО після завершення війни в Україні

Після закінчення війни в Україні Росія може розпочати обмежену за масштабом військову операцію проти країни НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", попередило Міністерство оборони Нідерландів, інформує NU.nl.

У своєму щорічному документі про стратегію оборонної політики міністерство заявило, що Європа опинилася в "сірій зоні" між війною та миром, і пообіцяло посилити інвестиції Нідерландів в оборону, особливо в безпілотну зброю, таку як дрони.

За даними розвідувальних служб, зазначили у міністерстві, Росія готується до тривалої конфронтації з Європою. У найгіршому разі Росія розпочне обмежену військову операцію проти члена НАТО після завершення війни проти України.

Війна в Україні показує, підкреслили у відомстві, що більшість жертв під час бойових дій нині спричинені ударами безпілотників. Тому Міністерство оборони хоче рухатися в цьому напрямку і протягом п'яти років "більше ніж половина оперативних результатів має бути досягнуто за допомогою безпілотних систем".

Нідерландський уряд планує поетапно інвестувати додаткові 20 мільярдів євро в оборону до 2035 року.

Завдяки цьому Нідерланди відповідатимуть стандарту НАТО, який передбачає витрати на оборону в розмірі 3,5% від ВВП.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Нещодавно латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.