Латвійська розвідка: Росія готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО

Латвійська розвідка попереджає, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Fox News.

"Ми бачимо ознаки того, що Росія готує військові провокації проти країн Балтії або Польщі. Мова йде не про звичайну війну, оскільки зараз Росія до цього не здатна, а про гібридні атаки – із використанням ракет, безпілотників або інших засобів, покликаних надіслати сигнал: припиніть підтримувати Україну, інакше у вас з’являться власні проблеми", – заявили представники латвійської розвідки.

Латвійська розвідка вважає, що Путін не тільки шукає способи змусити країни НАТО відмовитися від підтримки України, а й отримує спотворені оцінки ситуації всередині власної системи, що збільшує ризик помилкової оцінки рішучості Заходу.

"Найбільше занепокоєння викликає ризик прорахунку. Російські державні структури кажуть Путіну те, що він хоче почути, а це створює небезпечне замкнуте коло, яке може призвести до необдуманих і безглуздих рішень", – заявили в латвійській розвідці.

"Ми бачимо дедалі більше ознак того, що Путін хоче отримувати лише хороші новини. Він ізольований, і це ще більше ускладнює процес ухвалення рішень, оскільки вони ґрунтуються не на реальній ситуації", – додали в розвідці.

Попередження латвійської розвідки збігається із заявами польських посадовців, з якими Fox News розмовляв у червні в Польщі. За їхніми словами, гібридна війна Росії проти східного флангу НАТО вже триває. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький вказав на вбивства, активність безпілотників, кібератаки та напади на об’єкти критичної інфраструктури на території НАТО, включаючи, за його словами, організовану Росією кібератаку на польську енергетичну інфраструктуру, метою якої було "залишити без електрики частину Польщі".

Латвійська розвідка також вважає, що західні санкції справляють реальний вплив на Росію, незважаючи на публічні заяви Москви про те, що вона успішно впоралася з цим тиском.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння, зокрема з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Тим часом головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.