После окончания войны в Украине Россия может начать ограниченную по масштабам военную операцию против страны-члена НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", предупредило Министерство обороны Нидерландов, сообщает NU.nl.

В своем ежегодном документе о стратегии оборонной политики министерство заявило, что Европа оказалась в "серой зоне" между войной и миром, и пообещало увеличить инвестиции Нидерландов в оборону, особенно в беспилотное оружие, такое как дроны.

По данным разведывательных служб, отметили в министерстве, Россия готовится к длительной конфронтации с Европой. В худшем случае Россия начнет ограниченную военную операцию против члена НАТО после завершения войны против Украины.

Война в Украине показывает, подчеркнули в ведомстве, что большинство жертв в ходе боевых действий в настоящее время вызваны ударами беспилотников. Поэтому Министерство обороны намерено двигаться в этом направлении, и в течение пяти лет "более половины оперативных результатов должно быть достигнуто с помощью беспилотных систем".

Нидерландское правительство планирует поэтапно инвестировать дополнительные 20 миллиардов евро в оборону до 2035 года.

Благодаря этому Нидерланды будут соответствовать стандарту НАТО, который предусматривает расходы на оборону в размере 3,5% от ВВП.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Недавно латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.