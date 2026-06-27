Сікорський вважає, що РФ може готувати спецоперацію, щоб напасти на НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський заявив в інтерв'ю CBS News.

Польський міністр не виключає, що подібну операцію Росія може підготували у найближчі два роки.

"Я не виключаю, що росіяни можуть організувати якусь операцію під чужим прапором на території Росії, щоб отримати привід для удару по одній із країн НАТО", – сказав Сікорський.

У цьому контексті він наголосив, що міжнародна спільнота має дати зрозуміти кремлівському правителю Владіміру Путіну, що "знаємо, що він затіяв, що нас не обдуриш і що це буде абсолютно неприйнятно, і що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО".

Нещодавно латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння, зокрема з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Тим часом головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.