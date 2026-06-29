У Єврокомісії заявили про "драматичне попередження" через хвилю спеки

Хвиля спеки, що накрила Європу, демонструє необхідність відмови від брехні кліматичних скептиків та тих, хто атакує "зелений курс" ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це заявила The Guardian Тереза Рібера, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу.

Рібера розкритикувала тих, хто прислухається до інтересів індустрії викопного палива замість учених і небайдужих громадян.

"Це драматичне попередження, яке знову надсилає природа щодо того, що означає інша кліматична система", – сказала вона в інтерв’ю виданню.

"Те, що ми переживаємо сьогодні (у вигляді рекордної спеки), – це те, що, як ми знали, може статися, але ми не були достатньо розумними, щоб усунути першопричини. І досі триває жорстка боротьба проти фактів, науки, підготовки та інвестицій (у чисту енергетику), тож ми підводимо людей. Нам потрібно відкинути подібну нісенітницю, засновану на брехні та проти інтересів людей", – додала Рібера.

Вона звинуватила "безглузді та ідеологічно вмотивовані нісенітниці", які поширюють зацікавлені групи, у твердженнях, що кліматична політика – зокрема "зелений курс" ЄС – нібито є непопулярною.

"Мені набридло чути, що "люди більше не підтримують зелений курс"… це неправда. Люди хочуть чистої води без забруднення. Люди хочуть дихати чистим повітрям і мати здорові екосистеми, а не забруднену воду, відсутність можливості вирощувати врожаї та міста, в яких неможливо жити через спеку", – сказала вона.

Рібера додала, що посадовці мають використати хвилю спеки, щоб нагадати: "ми не можемо дозволити, щоб нас залякували й ми мовчали" під тиском індустрії викопного палива та її прихильників.

"Ми не можемо дозволити маніпулювати людьми та спрямовувати атаки на кліматичні дії лише для того, щоб приховати зацікавлені інтереси, які можуть приносити величезні короткострокові прибутки для небагатьох, зраджуючи все людство", – сказала вона.

Нагадаємо, у Німеччині температури били рекорди три дні поспіль. Через спеку почало руйнуватися покриття автобану, що з’єднує схід і захід країни, а у Лейпцигу довелось зупинити трамвайний рух.

У неділю в Чехії зареєстрували другий температурний рекорд за два дні – 41,1°C. У Польщі 40,5°C на заході країни стали найвищою температурою за час спостережень.