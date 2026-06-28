У Польщі спека побила понад 100-річний рекорд

У неділю у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 °C.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в польському Інституті метеорології та водного господарства, передає TVN24.

Тепловий рекорд зареєстрували у місті Слубіце Любуського воєводства, що біля кордону з Німеччиною.

Як зазначили в Інституті метеорології та водного господарства, зафіксований показник є попереднім та потребує додаткового підтвердження.

Друга за величиною миттєва температура у неділю була зареєстрована в Торуні, де термометри показали 40,3 °C.

Попередній тепловий рекорд у Польщі становив 40,2 °C, який зафіксували в Опольському регіоні в липні 1921 року. Повоєнний рекорд також належав Слубіце, де в 1994 році температура сягнула 39,5 градуса за Цельсієм.

Також у неділю німецька метеорологічна служба (DWD) третій день поспіль зафіксувала температурний рекорд – 41,7 °C.

Цього тижня низку країн Європи охопила екстремальна спека, особливо напружена ситуація спостерігається у Франції. Французьке національне агентство громадського здоров’я повідомило в неділю, що під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж очікувалося.

Цього тижня температура в деяких частинах Франції перевищила 40°C, що створює навантаження на лікарні та служби швидкого реагування через сплеск викликів екстрених служб.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру у країні коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.