У Німеччині через спеку "плавиться" автобан між заходом і сходом

У Німеччині під впливом екстремальних температур зазнало серйозних пошкоджень покриття на автомагістралі A2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Після кількох днів екстремальної спеки у Німеччині довелося закрити ділянку автомагістралі A2, що сполучає захід і схід країни по вісі від Рурського регіону до Берліна. Це один з найважливіших "транспортних коридорів" Німеччини.

Пошкоджена секція знаходиться в районі міста Цізар в землі Бранденбург та продовжує розширюватися, спричиняючи нові й нові обмеження руху. Конструктивні елементи автобану від спеки розширилися та змістилися одне відносно одного.

Michael Bahlo/dpa

Перші проблеми почалися у четвер в районі міста Бург у напрямку Гановера, та біля Цізара у напрямку Берліна. У суботу в поліції констатували, що автомагістраль "продовжує розвалюватися".

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Мандрівників спрямовують в об’їзд меншими дорогами, там виникають затори. Поліція закликає водіїв їхати альтернативними шляхами, а тих, хто все ж їде через А2 – бути готовими до годин у заторах і мати з собою запас продуктів, води та важливих для них медикаментів.

У Лейпцигу через спеку зупинили рух трамваїв – внаслідок впливу високих температур на дорожнє покриття багато ділянок трамвайних колій стали непридатними для використання.

Як повідомляли, у суботу в Німеччині заявили про оновлення історичних спекотних рекордів. У землі Саксонія-Ангальт зафіксували понад 41°C, у Берліні повітря прогрілося до 39,2°C, побивши рекорд 2015 року.

Поліція Берліна вдалася до нестандартного застосування водометів – поливаючи з них перехожих, які хотіли охолодитися.