Глава Міноборони Польщі говоритиме із Федоровим про підрозділ ССО імені "Героїв УПА"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що цього тижня буде розмовляти зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим, зокрема, щодо присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі TVP Info.

Польський міністр додав, що це буде не єдина тема його розмови із Федоровим, але для нього вона "дуже важлива".

Також Косіняк-Камиш висловився про намір президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Очільник польського оборонного відомства переконаний, що цей крок "не дасть результату".

"Я хотів би, щоб президент (Навроцький) підійшов до цього з розсудливістю. Однак я рішуче засуджую рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу імені УПА. Це рішення, яке викликає біль і страждання у мільйонах польських сердець", – сказав він.

На думку глави Міноборони, ця справа буде "негативною для наших відносин у майбутньому".

"Треба зробити все, щоб це рішення було змінено", – переконаний Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".