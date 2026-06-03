Глава Минобороны Польши поговорит с Федоровым о подразделении ССО имени "Героев УПА"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что на этой неделе будет разговаривать со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым, в частности, о присвоении военному подразделению ССО имени "Героев УПА".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире TVP Info.

Польский министр добавил, что это будет не единственная тема его разговора с Федоровым, но для него она "очень важна".

Также Косиняк-Камыш высказался о намерении президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Глава польского оборонного ведомства убежден, что этот шаг "не даст результата".

"Я хотел бы, чтобы президент (Навроцкий) подошел к этому с благоразумием. Однако я решительно осуждаю решение президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению имени УПА. Это решение, которое вызывает боль и страдания в миллионах польских сердец", – сказал он.

По мнению главы Минобороны, это дело будет "негативным для наших отношений в будущем".

"Надо сделать все, чтобы это решение было изменено", – убежден Косиняк-Камыш.

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя предоставление почетного звания для своего подразделения, бойцы ССО "точно не имели целью оскорбить дружественный польский народ".