У Британії протест проти вбивства 18-річного студента переріс у сутички з поліцією

У британському місті Саутгемптон відбулися протести проти вбивства Генрі Новака – 18-річного студента, який загинув через недбалість поліції; демонстрація переросла у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Ввечері 2 червня в Саутгемптоні зібралися натовпи, щоб висловити протест проти вбивства Генрі Новака та того, як з ним поводилися поліцейські. Згодом акція переросла у сутички – протестувальники кидали пляшки, сигнальні ракети та інші предмети в правоохоронців.

Міністерка з питань злочинності та поліції Сара Джонс повідомила, що після цих протестів було заарештовано двох людей: одну за напад на поліцейського, а іншу за зберігання зброї.

Посадовиця анонсувала нові арешти після вивчення відеозаписів із соцмереж та дронів. Вона також закликала учасників протесту до спокою.

"Я вважаю, що ми маємо поважати це і спробувати взяти на себе гнів та розчарування, дозволити правосуддю взяти свій хід і використати це так, як просила нас родина, а саме: докласти більше зусиль для боротьби з епідемією злочинів із застосуванням холодної зброї та забезпечити, щоб його смерть привела до змін на краще", – заявила Джонс.

18-річний Генрі Новак помер у Саутгемптоні 4 грудня минулого року. Студент отримав поранення від 23-річного Вікрум Дігви. Нападник завдав удару 21-сантиметровим лезом, яке, за його словами, він носив із собою як частину своєї сикхської віри.

Дігва зняв відео, як поранений Новак лежить на підлозі. Коли прибула поліція, нападник брехав офіцерам, заявивши, що Новак збив з нього тюрбан і ображав його за ознакою раси.

Його заяви спонукали поліцію спочатку надіти на Новака кайданки, коли той вже помирав на землі. Поранений неодноразово скаржився, що не може дихати. Він намагався повідомити їм, що його поранили ножем, на що один із поліцейських відповів: "Не думаю, що так, друже". Зрештою офіцери зняли з нього наручники та розпочали серцево-легеневу реанімацію, проте підліток невдовзі помер. Дігву засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 21 рік.

Минулого місяця поліція Лондона затримала 43 людини під час ультраправого маршу "Unite the Kingdom" та пропалестинського мітингу, які відбулися одночасно в суботу, 16 травня.

Того дня в Лондоні на тлі значної присутності поліції тисячі людей зібралися на марш, організований ультраправим активістом Томмі Робінсоном, та на контрдемонстрацію, що злилася з пропалестинським протестом.