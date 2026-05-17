У Лондоні – десятки затриманих після подвійного протесту

Поліція Лондона затримала 43 людини під час ультраправого маршу "Unite the Kingdom" та пропалестинського мітингу, які відбулися одночасно в суботу, 16 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Поліція заявила, що 20 заарештованих були присутні на марші "Unite the Kingdom". Дев'ятьох з них затримали за ймовірні злочини на ґрунті ненависті.

Ще 12 осіб заарештували на пропалестинському мітингу з тієї ж причини. Інші 11 арештів, як повідомляється, не пов'язані з жодною з цих груп.

Серед арештів учасників мітингу "Unite the Kingdom" було кілька випадків нібито ненависницьких образ на адресу офіцерів. Одному поліцейському, який належить до етнічної меншини, нібито сказали "забирайся додому".

Одного чоловіка було заарештовано за заподіяння тілесних ушкоджень. Зазначається, що він сів в автобус, який мав відвезти додому пропалестинських протестувальників, і нібито вдарив когось кулаком в обличчя після того, як йому сказали піти.

Серед інших затриманих – троє осіб, які тримали плакати з написами "До біса іслам" та "Христос – цар, до біса іслам".

Повідомляється, що на п'ятьох офіцерів поліції було здійснено напади, але жоден з них не потребував госпіталізації.

Нагадаємо, у суботу в Лондоні на тлі значної присутності поліції тисячі людей зібралися на марш, організований ультраправим активістом Томмі Робінсоном, та на контрдемонстрацію, що злилася з пропалестинським протестом.

Перед цим Британія відмовила у в'їзді Петру Бистроню, депутату Європарламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", а також не впустила Домініка Тарчинського, євродепутата від польської консервативної партії "Право і справедливість", які мали взяти участь у мітингу ультраправих у Лондоні.