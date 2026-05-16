Поліція Лондона проводить одну з наймасштабніших операцій через подвійний протест

У суботу в Лондоні на тлі значної присутності поліції тисячі людей зібралися на марш, організований ультраправим активістом Томмі Робінсоном, та на контрдемонстрацію, що злилася з пропалестинським протестом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

До столиці було стягнено понад 4 тисячі поліцейських, які контролюють так звану "стерильну зону" між двома маршами. Правоохоронці також використовують дрони, коней та собак, а броньовані машини перебувають у режимі готовності.

Столична поліція назвала цю операцію однією з наймасштабніших за останні роки.

Окрім протестів, десятки тисяч футбольних уболівальників прямують до стадіону "Вемблі" на фінал Кубка Англії, який відбудеться у суботу в другій половині дня.

Учасники маршу "Unite the Kingdom", організованого Робінсоном, рушили маршем на Парламентську площу. Багато хто з них розмахував прапорами Великої Британії, а з натовпу лунали вигуки "Ми хочемо, щоб Стармер пішов".

Деякі протестувальники були в червоних кепках з написом "Make England Great Again" ("Повернімо Англії велич"). Серед них були як ті, хто хоче, щоб нинішній уряд пішов у відставку, так і ті, хто вважає, що сьогодні у Великій Британії дискримінують білих людей, зокрема представників білого робітничого класу.

Окремий пропалестинський марш розпочався в Кенсінгтоні. Серед учасників акції можна було побачити прапори та плакати з гаслами, зокрема "Знищити ультраправих" та "Звільнити палестинських заручників".

Напередодні маршів заступник помічника комісара поліції Лондона Джеймс Гарман заявив, що поліцейська операція обійдеться силам правопорядку у 4,5 млн фунтів стерлінгів.

Поліція Лондона заявила, що ризики змусили її ввести "найвищий рівень контролю", включаючи використання камер розпізнавання облич у реальному часі.

Нагадаємо, що Британія відмовила у в'їзді Петру Бистроню, депутату Європарламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", який мав взяти участь у мітингу ультраправих у Лондоні.

Також Британія не впустила польського євродепутата, який їхав на марш ультраправих.