В Британии протест против убийства 18-летнего студента перерос в столкновения с полицией

В британском городе Саутгемптон состоялись протесты против убийства Генри Новака – 18-летнего студента, который погиб из-за халатности полиции; демонстрация переросла в насильственные столкновения с правоохранителями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Вечером 2 июня в Саутгемптоне собрались толпы, чтобы выразить протест против убийства Генри Новака и того, как с ним обращались полицейские. Впоследствии акция переросла в столкновения – протестующие бросали бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы в правоохранителей.

Министр по вопросам преступности и полиции Сара Джонс сообщила, что после этих протестов были арестованы два человека: один за нападение на полицейского, а другой за хранение оружия.

Чиновница анонсировала новые аресты после изучения видеозаписей из соцсетей и дронов. Она также призвала протестующих к спокойствию.

"Я считаю, что мы должны уважать это и попытаться взять на себя гнев и разочарование, позволить правосудию взять свой ход и использовать это так, как просила нас семья, а именно: приложить больше усилий для борьбы с эпидемией преступлений с применением холодного оружия и обеспечить, чтобы его смерть привела к изменениям к лучшему", – заявила Джонс.

18-летний Генри Новак умер в Саутгемптоне 4 декабря прошлого года. Студент получил ранения от 23-летнего Викрума Дигвы. Нападающий нанес удар 21-сантиметровым лезвием, которое, по его словам, он носил с собой как часть своей сикхской веры.

Дигва снял видео, как раненый Новак лежит на полу. Когда прибыла полиция, нападавший лгал офицерам, заявив, что Новак сбил с него тюрбан и оскорблял его по признаку расы.

Его заявления побудили полицию сначала надеть на Новака наручники, когда тот уже умирал на земле. Раненый неоднократно жаловался, что не может дышать. Он пытался сообщить им, что его ранили ножом, на что один из полицейских ответил: "Не думаю, что так, друг". В конце концов офицеры сняли с него наручники и начали сердечно-легочную реанимацию, однако подросток вскоре умер. Дигву приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 21 год.

В прошлом месяце полиция Лондона задержала 43 человека во время ультраправого марша Unite the Kingdom и пропалестинского митинга, которые состоялись одновременно в субботу, 16 мая.

В тот день в Лондоне на фоне значительного присутствия полиции тысячи людей собрались на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном, и на контрдемонстрацию, слившуюся с пропалестинским протестом.