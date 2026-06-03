У Португалії загальний страйк паралізував роботу транспорту і шкіл

У Португалії у середу, 3 червня, внаслідок загального страйку було зупинено рух поїздів, скасовано сотні рейсів та закрито школи через невдоволення профспілок планами уряду щодо реформи трудового законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Португальський уряд меншості, ймовірно, ухвалить законопроєкт за підтримки ультраправої партії Chega, який пропонує зміни до понад 100 статей трудового кодексу, спрямовані на підвищення продуктивності та стимулювання економічного зростання після того, як переговори з профспілками зайшли у глухий кут.

Тьяго Олівейра, голова найбільшої в Португалії об'єднаної профспілки CGTP, яка оголосила загальний страйк, заявив агентству Reuters, що реформа погіршить умови праці працівників, закріпивши нестабільну зайнятість, скасувавши обмеження на тривалість робочого часу, спростивши процедуру звільнення та обмеживши право на страйк і захист батьківських прав.

Державна залізнична компанія CP призупинила курсування міжміських поїздів та більшості приміських поїздів, а лісабонське метро припинило роботу.

Школи по всій країні закрилися через нестачу персоналу, а лікарні відклали більшість операцій та прийомів у зв’язку зі страйком медичного персоналу.

Португальська авіакомпанія TAP заявила, що в середу виконає лише 79 зі своїх звичайних понад 300 щоденних рейсів, а Iberia очікує скорочення на 50–75%.

Реформа передбачає спрощення звільнень з поважних причин, надання компаніям права відмовляти працівникам у поновленні на роботі у випадках незаконного звільнення за умови виплати компенсації, а також скасування обмежень на аутсорсинг.

Попередній страйк у грудні став першим загальним зупиненням роботи з часу протестів проти жорсткої економії у 2013 році.

В уряді Португалії раніше говорили, що законопроєкт має підвищити рівень продуктивності та гнучкості на ринку праці.

У квітні у Лісабоні десятки тисяч людей десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти запланованих урядом трудових реформ.