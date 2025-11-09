У Португалії десятки тисяч людей протестували проти пропонованих трудових реформ

В португальській столиці Лісабоні у суботу десятки тисяч людей вийшли на протест проти трудових реформ, запропонованих правоцентристським урядом.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Протест був організований головним профспілковим об'єднанням країни у зв’язку з переглядом трудового законодавства, яке, за словами прем'єр-міністра Луїша Монтенегру, має на меті підвищення продуктивності та гнучкості на ринку праці.

Інші суперечливі елементи включають обмеження терміну, протягом якого жінки, які годують груддю, можуть претендувати на гнучкий графік роботи, та скорочення відпустки у зв'язку з втратою дитини.

Противники хочуть, щоб пакет реформ був відкликаний, і заявляють, що він загрожує правам працівників.

Демонстранти несли плакати з написом "Ні пакету трудових реформ" і вимагали підвищення заробітної плати.

AP

AP

Нинішня мінімальна заробітна плата в Португалії становить 870 євро на місяць. Протестувальники несли плакати з вимогою підвищити її до 1050 євро у 2026 році.

Законопроєкт має бути поданий до парламенту, де, як очікується, він буде прийнятий за підтримки ультраправої та найбільшої опозиційної партії Chega ("Досить").

Організатори суботньої акції протесту оголосили загальний страйк на 11 грудня.

Нагадаємо, у четвер лікарі по всій Греції розпочали 48-годинний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та укомплектування системи охорони здоров'я країни персоналом.

Зазначимо, 14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного й приватного секторів – ADEDY і GSEE.