В столиці Португалії – масштабний протест проти запланованої трудової реформи

В столиці Португалії Лісабоні у п’ятницю десятки тисяч людей десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти запланованих урядом трудових реформ.

На думку профспілок, запропоновані урядом реформи призведуть до утиску прав працівників та поглиблять проблему нестабільності зайнятості через спрощення процедур аутсорсингу та обмеження оплачуваних понаднормових годин.

У вересні уряд меншості схвалив проєкт закону про внесення поправок до Трудового кодексу, спрямований на вирішення проблеми структурно низької продуктивності праці.

Однак у грудні це спричинило перший за останні понад десять років загальний страйк, під час якого профспілки звинуватили уряд у тому, що він став на бік роботодавців, щоб позбавити прав низькооплачуваних працівників, які борються зі зростанням вартості життя.

Найбільша профспілка Португалії, CGTP, заявила, що 17 квітня "десятки тисяч" людей зайняли головний проспект столиці, тоді як поліція не надала оцінок щодо кількості демонстрантів.

Хоча уряд відмовився від деяких заходів, що викликали запеклий опір, зокрема від планів спростити процедуру звільнення з поважних причин, профспілки заявляють, що серйозні занепокоєння залишаються.

До них належать пропозиції скасувати обмеження на аутсорсинг та створити "індивідуальні банки часу", що дозволять працівникам працювати до двох годин понад стандартний восьмигодинний робочий день без негайної оплати понаднормових годин, які компенсуватимуться пізніше в межах річного ліміту в 150 годин.

В уряді Португалії говорили, що законопроєкт має підвищити рівень продуктивності та гнучкості на ринку праці.