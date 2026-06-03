В Португалии всеобщая забастовка парализовала работу транспорта и школ

В Португалии в среду, 3 июня, в результате всеобщей забастовки было остановлено движение поездов, отменены сотни рейсов и закрыты школы из-за недовольства профсоюзов планами правительства по реформе трудового законодательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Португальское правительство меньшинства, вероятно, примет законопроект при поддержке ультраправой партии Chega, который предлагает изменения в более 100 статей трудового кодекса, направленные на повышение производительности и стимулирование экономического роста после того, как переговоры с профсоюзами зашли в тупик.

Тьяго Оливейра, председатель крупнейшего в Португалии объединенного профсоюза CGTP, который объявил всеобщую забастовку, заявил агентству Reuters, что реформа ухудшит условия труда работников, закрепив нестабильную занятость, отменив ограничения на продолжительность рабочего времени, упростив процедуру увольнения и ограничив право на забастовку и защиту родительских прав.

Государственная железнодорожная компания CP приостановила курсирование междугородних поездов и большинства пригородных поездов, а лиссабонское метро прекратило работу.

Школы по всей стране закрылись из-за нехватки персонала, а больницы отложили большинство операций и приемов в связи с забастовкой медицинского персонала.

Португальская авиакомпания TAP заявила, что в среду выполнит только 79 из своих обычных более 300 ежедневных рейсов, а Iberia ожидает сокращения на 50-75%.

Реформа предусматривает упрощение увольнений по уважительным причинам, предоставление компаниям права отказывать работникам в восстановлении на работе в случаях незаконного увольнения при условии выплаты компенсации, а также отмену ограничений на аутсорсинг.

Предыдущая забастовка в декабре стала первой общей остановкой работы со времени протестов против жесткой экономии в 2013 году.

В правительстве Португалии ранее говорили, что законопроект должен повысить уровень производительности и гибкости на рынке труда.

В апреле в Лиссабоне десятки тысяч людей десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против запланированных правительством трудовых реформ.