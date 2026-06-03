У столиці Румунії – великий страйк медпрацівників 

У столиці Румунії Бухаресті тисячі працівників сфери охорони здоров’я вийшли на протест проти проєкту закону про формування заробітних плат.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Понад 10 тисяч медиків та працівників сфери догляду з Бухареста та регіонів зібралися на акцію протесту проти нового закону про заробітні плати, який, за їхніми словами, для багатьох спричинить зменшення заробітку. На додачу вони хочуть привернути увагу до інших проблем галузі.

Inquam Photos / George Călin

Демонстрація о 10:00 зібралася на площі Перемоги і звідти рушила у напрямку парламенту.

Протестувальники заявляють, що розрахунок заробітних плат за новими правилами для близько 60% медиків означатиме зменшення їхніх теперішніх заробітних плат, і вимагають суттєво переглянути закон.

Inquam Photos / George Călin

Вони розглядають продовження страйку у наступні дні та оголошення загального страйку.

У Португалії 3 червня загальний страйк паралізував роботу транспорту і шкіл.

У Бельгії 2 червня страйк авіадиспетчерів спричинив скасування рейсів у двох аеропортах.