Усі рейси в двох аеропортах Бельгії скасували через несподіваний страйк

Усі вильоти та прильоти до та з аеропортів Брюсселя та Шарлеруа були скасовані у вівторок в другій половині дня через неоголошений страйк бельгійських авіадиспетчерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Обидва аеропорти підтвердили, що так званий стихійний страйк у національній службі управління повітряним рухом Skeyes розпочався о 14:00.

Брюссельський аеропорт у Завентемі порадив пасажирам, які мали вилітати, не приїжджати до аеропорту на рейси, заплановані між 14:00 та 19:00, оскільки всі вони були скасовані. У повідомленні електронною поштою аеропорт зазначив, що це торкнулося близько 140 рейсів.

"Рейси, заплановані на період з 19:00 до 21:00, будуть затримані до 21:00, якщо це можливо", – зазначив аеропорт.

Аеропорт у Шарлеруа повідомив, що ця несподівана акція вже "призвела до скасування численних рейсів у проміжку часу з 6:30 до 9:30". Очікується, що відновлення страйку в другій половині дня порушить більшість вильотів та прильотів до 21:00.

За даними бельгійської громадської телерадіокомпанії VRT, страйк у компанії Skeyes пов'язаний з переговорами між керівництвом та профспілками щодо нового цифрового центру управління, що обслуговує аеропорт у Шарлеруа та вантажний аеропорт Льєжа.

Компанія Ryanair повідомила, що страйк призвів до скасування 100 її рейсів, що зачепило майже 20 000 пасажирів.

"Хоча ми поважаємо право на страйк, неприйнятно, що авіакомпанії не були попереджені про сьогоднішній страйк бельгійських диспетчерів повітряного руху", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

