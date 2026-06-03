В столице Румынии Бухаресте тысячи работников сферы здравоохранения вышли на протест против проекта закона о формировании заработных плат.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Более 10 тысяч медиков и работников сферы ухода из Бухареста и регионов собрались на акцию протеста против нового закона о заработных платах, который, по их словам, для многих повлечет уменьшение заработка. В дополнение они хотят привлечь внимание к другим проблемам отрасли.

Inquam Photos / George Călin

Демонстрация в 10:00 собралась на площади Победы и оттуда двинулась в направлении парламента.

Протестующие заявляют, что расчет заработных плат по новым правилам для около 60% медиков будет означать уменьшение их нынешних заработных плат, и требуют существенно пересмотреть закон.

Inquam Photos / George Călin

Они рассматривают продолжение забастовки в последующие дни и объявления всеобщей забастовки.

В Португалии 3 июня всеобщая забастовка парализовала работу транспорта и школ.

В Бельгии 2 июня забастовка авиадиспетчеров привела к отмене рейсов в двух аэропортах.