На Монблані врятували двох польських альпіністів, що постраждали від удару блискавки

На найвищому гірському масиві Європи Монблан успішно завершилася операція з порятунку двох польських альпіністів, які у вівторок потрапили під удар блискавки.

Про це повідомляють низка італійських видань, серед яких AostaSera, пише "Європейська правда".

Під час сходження на вершину Зуб Велета 2 червня двоє поляків потрапили у негоду. В одного з них поцілила блискавка, після чого вони не могли ані продовжити сходження, ані спуститися самостійно.

Через складну погоду рятувальні служби не могли залучити гелікоптер, тому допомога вирушила до них наземним шляхом.

До зустрічі з рятувальною командою альпіністи все ж змогли спуститись на нижчу висоту з місця, де потрапили у біду. Після опівночі альпіністів спустили до гірського прихистку Торіно, де на них чекав лікар для оцінки стану. Далі обох евакуювали до містечка Курмайор і почали подальші медичні обстеження.

Наприкінці травня у Греції на легендарній горі Олімп знайшли мертвим альпініста з Іспанії.

У Франції на початку квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.