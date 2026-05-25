В Греції на Олімпі знайшли мертвим альпініста з Іспанії

У понеділок у Греції на горі Олімп знайшли мертвим іспанського альпініста, який кілька днів вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, йдеться про 25-річного Франсіско де Пауле з Хаени. За наявними даними, у вівторок, 19 травня, о шостій ранку він вийшов із притулку та спробував самотужки піднятися на вершину висотою 2 918 метрів.

Влада розшукувала чоловіка з 20 травня, після того як його батько забив на сполох, оскільки не міг зв’язатися з ним телефоном.

Пошуково-рятувальна операція проводилася з великими труднощами і періодично припинялася через негоду в гірському масиві.

Нагадаємо, у Франції 5 квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

Наступного дня у норвезькій поліції повідомили про загибель двох із чотирьох туристів, які потрапили у лавину на півдні країни.