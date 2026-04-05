У Франції через сходження лавини загинув лижник
Новини — Неділя, 5 квітня 2026, 14:29 —
У Франції в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У місцевій прокуратурі повідомили, що інцидент стався у піренейській комуні Валь-де-Сос у суботу, 4 квітня.
40-річний чоловік під час катання потрапив під лавину. На порятунок швидко вирушили гірські рятувальні служби, але на час прибуття допомоги лижник вже помер. Повідомляють, що він проживав у цьому ж регіоні в районі міста Тулуза.
В Італії наприкінці березня внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників.
У Польщі раніше цього тижня евакуювали з гір гелікоптером групу туристів, які через негоду застрягли у високогірному прихистку.
