У Франції через сходження лавини загинув лижник

У Франції в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У місцевій прокуратурі повідомили, що інцидент стався у піренейській комуні Валь-де-Сос у суботу, 4 квітня.

40-річний чоловік під час катання потрапив під лавину. На порятунок швидко вирушили гірські рятувальні служби, але на час прибуття допомоги лижник вже помер. Повідомляють, що він проживав у цьому ж регіоні в районі міста Тулуза.

В Італії наприкінці березня внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників.

У Польщі раніше цього тижня евакуювали з гір гелікоптером групу туристів, які через негоду застрягли у високогірному прихистку.