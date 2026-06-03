На Монблане спасли двух польских альпинистов, пострадавших от удара молнии

На самом высоком горном массиве Европы Монблан успешно завершилась операция по спасению двух польских альпинистов, которые во вторник попали под удар молнии.

Об этом сообщают ряд итальянских изданий, среди которых AostaSera, пишет "Европейская правда".

Во время восхождения на вершину Зуб Гиганта 2 июня двое поляков попали в непогоду. В одного из них попала молния, после чего они не могли ни продолжить восхождение, ни спуститься самостоятельно.

Из-за сложной погоды спасательные службы не могли привлечь вертолет, поэтому помощь отправилась к ним наземным путем.

До встречи со спасательной командой альпинисты все же смогли спуститься на более низкую высоту с места, где попали в беду. После полуночи альпинистов спустили в горный приют Торино, где их ждал врач для оценки состояния. Далее обоих эвакуировали в городок Курмайор и начали дальнейшие медицинские обследования.

В конце мая в Греции на легендарной горе Олимп нашли мертвым альпиниста из Испании.

Во Франции в начале апреля в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.