Берлін: поїздка ультраправих на економічний форум в РФ суперечить інтересам Німеччини

Німецький уряд розкритикував участь політиків партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Петербурзькому економічному форумі як таку, що суперечить інтересам Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Заступник речника уряду Штеффен Маєр заявив, що поїздка членів "АдН" до Росії "явно суперечить інтересам Німеччини".

За словами речника, МЗС "категорично не рекомендувало "АдН" здійснювати такі поїздки та повідомило, що німецький уряд не підтримуватиме їх".

Речник додав, що кожен, хто "створює враження нормальності у наших відносинах" з Росією шляхом участі в організованих державою пропагандистських заходах, діє всупереч принципам зовнішньої та безпекової політики німецького уряду.

Серед тих, хто представляє "АдН" на економічному форумі, є члени Бундестагу Маркус Фронмаєр та Штеффен Котре.

Німецький уряд також обґрунтував свою критику поведінкою Росії у війні проти України. Речник згадав про найгірші злочини проти українського цивільного населення. Тому німецький уряд та ЄС "дотримуються принципової політики мінімізації контактів із представниками російського уряду".

Політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Зелених" раніше розкритикували представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" за поїздку на Санкт-Петербурзький економічний форум.

Раніше дипломати ЄС застерегли, що через особливості німецької системи секретні документи Євросоюзу можуть потрапити до рук Кремля внаслідок витоків через ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".