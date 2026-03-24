ЗМІ: в ЄС стурбовані, що німецькі ультраправі можуть зливати Кремлю секретні документи

Дипломати ЄС застерігають, що через особливості німецької системи секретні документи Євросоюзу можуть потрапити до рук Кремля внаслідок витоків через ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини"

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

Німецькі депутати, в тому числі від ультраправої "АдН", мають доступ до банку даних, що містить тисячі файлів ЄС. Серед них – конфіденційні нотатки з зустрічей послів, на яких дипломати обговорюють позиції своїх країн з геополітичних питань, таких як плани фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

"Проблема в тому, що у нас є партія "АдН", щодо якої є обґрунтовані підозри у витоку інформації до Китаю або Росії", – сказав депутат від "Зелених" Антон Гофрайтер, голова комітету Бундестагу у справах ЄС.

Ці підозри впливають на те, як проводяться делікатні переговори, оскільки дипломати все частіше враховують ризик викриття.

"Ми вживаємо всіляких запобіжних заходів у Брюсселі, щоб захистити важливі зустрічі та інформацію", – сказав дипломат ЄС. Але доступ, який мають депутати "АдН" до конфіденційних матеріалів, "залишає гігантську, у формі Путіна, діру в наших заходах безпеки".

"Ми всі дуже обережно ставимося до обміну конфіденційною інформацією у форматі з 27 країнами-членами ЄС. Чи то через Орбана, чи то через німецьку систему... ми не можемо вільно ділитися всією інформацією, як ви могли б ділитися нею між найближчими довіреними особами, коли за столом сидять 27 країн-членів ЄС", – сказав інший дипломат.

"Посол не може гарантувати, що будь-які делікатні речі, які він говорить у форматі Coreper [зустріч послів ЄС], не потраплять прямо до росіян або Китаю", – продовжив він.

Дипломати, з якими поспілкувалося видання, сказали, що їм нічого не відомо про те, що ці побоювання були висловлені в будь-якому офіційному вигляді. Один з дипломатів зазначив, що в кулуарах зустрічей є багато розмов про побоювання, особливо між країнами на північному заході Європи.

"АдН" заперечує, що передає інформацію з системи Росії або Китаю.

На відміну від інших національних парламентів, у німецькому Бундестазі всі депутати та їхні помічники мають доступ до EuDoX – банку даних, що містить тисячі файлів ЄС, починаючи від брифінгів на міністерських самітах і закінчуючи підсумками конфіденційних зустрічей послів. Система була створена як запобіжник проти неконтрольованої виконавчої влади, що викликає особливе занепокоєння в Німеччині з огляду на її нацистське минуле.

Документи – близько 25 тисяч на рік – вносяться до системи спеціальним підрозділом Бундестагу, який отримує їх від уряду. Банк даних містить документи з "обмеженим доступом" – найнижчим ступенем класифікації конфіденційної інформації.

Експерти також зазначили, що в уряді добре розуміють, що до системи має доступ велика кількість людей, і це створює можливість витоку інформації.

Депутати-центристи стверджують, що політики "АдН" оприлюднюють інформацію, яка може бути цікавою для російської розвідки. Це стосується урядової інформації про місцеві системи захисту від безпілотників, постачання західного озброєння в Україну, а також знань влади про російську диверсійну та гібридну діяльність у регіоні Балтійського моря.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

Тим часом в угорській опозиційній партії "Тиса" пообіцяли у разі перемоги на виборах негайно розслідувати зв’язки Петера Сійярто з Росією.