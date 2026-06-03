Берлин: поездка ультраправых на экономический форум в РФ противоречит интересам Германии

Немецкое правительство раскритиковало участие политиков партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в Петербургском экономическом форуме как противоречащее интересам Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Заместитель спикера правительства Штеффен Майер заявил, что поездка членов "АдГ" в Россию "явно противоречит интересам Германии".

По словам спикера, МИД "категорически не рекомендовало "АдГ" осуществлять такие поездки и сообщило, что немецкое правительство не будет поддерживать их".

Представитель добавил, что каждый, кто "создает впечатление нормальности в наших отношениях" с Россией путем участия в организованных государством пропагандистских мероприятиях, действует вопреки принципам внешней политики и политики безопасности немецкого правительства.

Среди тех, кто представляет "АдГ" на экономическом форуме, есть члены Бундестага Маркус Фронмайер и Штеффен Котре.

Немецкое правительство также обосновало свою критику поведением России в войне против Украины. Представитель вспомнил о худших преступлениях против украинского гражданского населения. Поэтому немецкое правительство и ЕС "придерживаются принципиальной политики минимизации контактов с представителями российского правительства".

Политики из Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" ранее раскритиковали представителей ультраправой "Альтернативы для Германии" за поездку на Санкт-Петербургский экономический форум.

Ранее дипломаты ЕС предостерегли, что из-за особенностей немецкой системы секретные документы Евросоюза могут попасть в руки Кремля в результате утечек через ультраправую партию "Альтернатива для Германии".