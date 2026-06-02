В німецькому Бундестазі розкритикували ультраправих за поїздку до Росії

Політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Зелених" розкритикували представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") за поїздку на Санкт-Петербурзький економічний форум.

Про це повідомляє видання Ha​​ndelsblatt, передає "Європейська правда".

У головному економічному форумі Росії, який відбудеться з 3 по 6 червня, планують взяти участь заступник голови фракції "АдН" у Бундестазі та речник з питань зовнішньої політики Маркус Фронмайєр, депутат Штеффен Котре, голова саксонського осередку партії Йорг Урбан, а також депутат Європейського парламенту Петр Бистронь.

"Такі поїздки є дуже ризикованими з точки зору політики безпеки", – заявив Марк Генріхманн (ХДС), голова комітету з розвідки Бундестагу.

Він пояснив, що російські розвідувальні служби використовують такі заходи, як Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум, "для збору розвідувальних даних та вербування".

"Кожен, хто туди подорожує, повинен знати: ви не повернетеся непоміченим", – застеріг Генріхманн.

Голова парламентського комітету звинуватив "АдН" у підриві єдності Заходу проти Путіна, назвавши це "політичною капітуляцією перед воєнним злочинцем".

Костянтин фон Нотц, заступник голови парламентської групи "Зелених", наголосив, що ультраправа партія неодноразово співпрацювала з диктаторськими режимами, які прагнуть завдати шкоди Німеччині.

"Альтернатива для Німеччини" не представляє німецьких інтересів. Вона хоче перетворити Німеччину на форпост Росії", – заявив він.

Речник фракції СДПН у Бундестазі з питань внутрішньої політики Себастіан Фідлер також назвав участь німецьких політиків у форумі на запрошення осіб з оточення Путіна "дуже проблематичною з точки зору безпеки". Він висловив побоювання, що може відбутися витік секретної інформації.

В "АдН" натомість захистили права своїх депутатів "підтримувати контакти з усіма сторонами та тримати канали зв'язку відкритими" в умовах напруженої міжнародної ситуації.

Раніше дипломати ЄС застерегли, що через особливості німецької системи секретні документи Євросоюзу можуть потрапити до рук Кремля внаслідок витоків через ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

У лютому стало відомо, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вимагає від німецького уряду детальних відомостей про прогалини в обороні НАТО, які можуть зацікавити Росію. Серед іншого, політсила цікавилася навчаннями НАТО Hedgehog 2025, які проводилися за участю українських фахівців з безпілотників.