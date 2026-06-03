ППО, дрони та 40 тисяч силовиків: ЗМІ дізналися, як Анкара готується до саміту НАТО

Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО, який відбудеться там наступного місяця.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, влада Анкари планує активувати внутрішні системи протиракетної оборони короткого та середнього радіусів дії та перевести флот F-16 країни у стан підвищеної бойової готовності під час зустрічі лідерів НАТО 7-8 липня.

Окрім цього, вони зазначили, що Туреччина також розгорне безпілотники та системи протидії безпілотникам і розмістить понад 40 тисяч співробітників служб безпеки навколо Анкари.

Також повідомляється, що Туреччина витратила понад $230 млн за останні 80 днів на модернізацію військового аеродрому в Анкарі, який використовуватимуть глави держав, що прибудуть на саміт.

Саме місто також переобладнують до саміту. За словами джерел, міжнародні рейси до Есенбоги, головного комерційного аеропорту Анкари, будуть обмежені, щоб полегшити повітряний рух. Влада також планує ввести загальноміську заборону на демонстрації з 1 по 15 липня та координувати дії з іноземними службами безпеки для виявлення осіб, які раніше брали участь у протестах за кордоном.

Співрозмовники повідомили, що влада оголосить триденні адміністративні вихідні в період проведення саміту, щоб зменшити затори в місті.

Вони додали, що магазинам зброї в столиці не дозволять виставляти зброю на вітрини протягом цього часу, щоб запобігти можливим пограбуванням, а також що на ключових перехрестях буде встановлено близько 100 сучасних камер відеоспостереження на додаток до понад 30 тисяч, які вже є в місті.

У середу, 3 червня, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, німецький канцлер Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці цього місяця, щоб розробити план налагодження відносин із Трампом на саміті НАТО в липні.