ПВО, дроны и 40 тысяч силовиков: СМИ выяснили, как Анкара готовится к саммиту НАТО

Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, в преддверии саммита НАТО, который состоится там в следующем месяце.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, власти Анкары планируют активировать внутренние системы противоракетной обороны ближнего и среднего радиуса действия и перевести флот F-16 страны в состояние повышенной боевой готовности во время встречи лидеров НАТО 7-8 июля.

Кроме того, они отметили, что Турция также развернет беспилотники и системы противодействия беспилотникам и разместит более 40 тысяч сотрудников служб безопасности вокруг Анкары.

Также сообщается, что Турция потратила более $230 млн за последние 80 дней на модернизацию военного аэродрома в Анкаре, который будут использовать главы государств, прибывающие на саммит.

Сам город также переоборудуют к саммиту. По словам источников, международные рейсы в Эсенбога, главный коммерческий аэропорт Анкары, будут ограничены, чтобы облегчить воздушное движение. Власти также планируют ввести общегородской запрет на демонстрации с 1 по 15 июля и координировать действия с иностранными службами безопасности для выявления лиц, ранее участвовавших в протестах за рубежом.

Собеседники сообщили, что власти объявят трехдневные административные выходные в период проведения саммита, чтобы уменьшить пробки в городе.

Они добавили, что оружейным магазинам в столице не разрешат выставлять оружие на витрины в течение этого времени, чтобы предотвратить возможные ограбления, а также что на ключевых перекрестках будет установлено около 100 современных камер видеонаблюдения в дополнение к более чем 30 тысячам, которые уже есть в городе.

В среду, 3 июня, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует провести встречу с европейскими лидерами в конце этого месяца, чтобы разработать план налаживания отношений с Трампом на саммите НАТО в июле.