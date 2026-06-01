ЗМІ: Мерц збере європейських лідерів для підготовки до зустрічі з Трампом на саміті НАТО

Німецький канцлер Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці цього місяця, щоб розробити план налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в липні.

Про це агентству Bloomberg розповіли обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі планують зібратися у Берліні, щоб сформувати пакет заходів, які продемонструють зусилля європейських союзників щодо прийняття більшої відповідальності за свою оборону.

Один із них стверджує, що Мерц також планує запросити на зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

За словами іншого співрозмовника, міністри оборони цих п’ятьох країн планують провести окрему зустріч у Парижі 12 червня, щоб узгодити спільну позицію для саміту НАТО, а також обговорити структури командування на випадок розширення конфлікту в Європі.

Нагадаємо, на тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

Повідомляли також, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

