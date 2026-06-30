Міністр оборони Польщі: з Бандерою Україна не вступить до ЄС

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в України виникнуть серйозні проблеми зі вступом до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН і УПА.

Про це польський міністр сказав в ефірі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Косіняк-Камиш, в ЄС не можна "звеличувати тих, хто підриває європейську співпрацю".

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу…Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу", – сказав він.

Міністр також погодився із тезою щодо того, що в Києві є "певні сили", які не хочуть вступу своєї країни до Європейського Союзу.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.