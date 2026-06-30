Министр обороны Польши: с Бандерой Украина не вступит в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины возникнут серьёзные проблемы с вступлением в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

Об этом польский министр сказал в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Косиняк-Камыш, в ЕС нельзя "возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество".

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз… Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз", – сказал он.

Министр также согласился с тезисом о том, что в Киеве есть "определенные силы", которые не хотят вступления своей страны в Европейский Союз.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.