У Навроцького сумніваються у бажанні влади України вступати в ЄС

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що влада України є "клептократичною", та висловив сумнів у її бажанні вступу до ЄС.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

У провокативному дописі Пшидач висловив думку, що Київ загострює польсько-український конфлікт, аби відвернути увагу від внутрішніх проблем.

"Чи замислювалося колись українське суспільство над тим, чи справді їхні клептократичні еліти хочуть вступити до Європейського Союзу? Переважна більшість пересічних українців, безперечно, цього прагне, хоче бути частиною Заходу (хоча ще кілька років тому це не було таким очевидним), але чи прагнуть цього також їхні олігархічні корумповані еліти?" – зазначив Пшидач.

У неділю президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців.

"Звісно, простіше провокувати й розпалювати історичні напруження, щоб не доводилося відповідати за відсутність реформ, за відсутність ефективної боротьби з корупцією, за відсутність реальної деолігархізації, за відсутність реальних покращень для підприємців, відсутності верховенства права, відсутності покращення інфраструктури, відсутності багатьох інших речей, яких ці еліти не змогли досягти за останні три десятиліття", – написав керівник Бюро міжнародної політики.

"Так, з Бандерою, Шухевичем чи Клячківським Україна до ЄС не вступить, але чи справді цього хочуть їхні керівники, чи лише годують і обманюють своїх виборців, які дедалі більше розчаровуються в такій владі?" – запитав Пшидач.

Раніше депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю сказав, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею та хоче застосувати всі дипломатичні інструменти для врегулювання суперечки.