У Європарламенті вимагають розслідування щодо президента ФІФА через нагороду для Трампа

П’ятдесят депутатів Європейського парламенту вимагають, щоб Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) провела розслідування щодо свого президента Джанні Інфантіно у зв’язку з імовірними порушеннями власних правил політичного нейтралітету.

Про це йдеться у листі євродепутатів, який опинився у розпорядженні Politico, повідомляє "Європейська правда".

У листі депутати ЄП висловлюють підтримку скарзі, поданій правозахисною організацією FairSquare, в якій етичний комітет ФІФА просять перевірити "рішення про заснування щорічної Премії миру ФІФА та подальше вручення цієї премії президенту Трампу".

"Чемпіонат світу повинен об’єднувати світ. Коли президент ФІФА Інфантіно віддає перевагу одному президенту перед іншим, це дискредитує ФІФА та весь турнір", – зазначив депутат Європарламенту від фракції Renew Europe Баррі Ендрюс, який написав цей лист.

У листі також зазначено, що оскільки цього літа увага всього світу прикута до ФІФА через Чемпіонат світу з футболу, організація повинна розглянути скаргу, подану FairSquare.

"Ця скарга дає ФІФА можливість довести свою відданість принципам політичного нейтралітету, прозорості та підзвітності", – йдеться у листі.

5 грудня 2025 року Інфантіно вручив Трампу засновану ФІФА Премію миру. Перша скарга від FairSquare була подана через три дні після цього.

Голова футбольної федерації не поінформував Раду ФІФА перед заснуванням премії, і критики розцінили цю нагороду як відверту спробу глави ФІФА задобрити президента США.

Депутати Європарламенту стверджують, що публічні заяви Інфантіно на підтримку президента США порушують статут федерації, в якому зазначено, що "ФІФА залишається нейтральною у питаннях політики та релігії".

ФІФА підтвердила отримання скарги в грудні, але досі не відповіла на лист депутатів Європарламенту.

У цьому контексті також варто зазначити, що у січні президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.