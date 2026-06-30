В Европарламенте требуют расследования в отношении президента ФИФА из-за награды для Трампа

Пятьдесят депутатов Европейского парламента требуют, чтобы Международная футбольная ассоциация (ФИФА) провела расследование в отношении своего президента Джанни Инфантино в связи с возможными нарушениями собственных правил политического нейтралитета.

Об этом говорится в письме евродепутатов, которое оказалось в распоряжении Politico, сообщает "Европейская правда".

В письме депутаты ЕП выражают поддержку жалобе, поданной правозащитной организации FairSquare, в которой этический комитет ФИФА просят изучить "решение об учреждении ежегодной Премии мира ФИФА и последующее вручение этой премии президенту Трампу".

"Чемпионат мира должен объединять мир. Когда президент ФИФА Инфантино отдаёт предпочтение одному президенту перед другим, это дискредитирует ФИФА и весь турнир", – отметил депутат Европарламента от фракции Renew Europe Барри Эндрюс, написавший это письмо.

В письме также отмечается, что, поскольку этим летом внимание всего мира приковано к ФИФА из-за чемпионата мира по футболу, организация должна рассмотреть жалобу, поданную FairSquare.

"Эта жалоба дает ФИФА возможность доказать свою приверженность принципам политического нейтралитета, прозрачности и подотчетности", – говорится в письме.

5 декабря 2025 года Инфантино вручил Трампу учрежденную ФИФА премию мира. Первая жалоба от FairSquare была подана через три дня после этого.

Глава футбольной федерации не проинформировал Совет ФИФА перед учреждением премии, и критики расценили эту награду как откровенную попытку главы ФИФА задобрить президента США.

Депутаты Европарламента утверждают, что публичные заявления Инфантино в поддержку президента США нарушают устав федерации, в котором указано, что "ФИФА сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии".

ФИФА подтвердила получение жалобы в декабре, но до сих пор не ответила на письмо депутатов Европарламента.

В этом контексте также стоит отметить, что в январе президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.